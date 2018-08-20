Пять ураганов ожидаются в Атлантическом океане и Карибском море

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. По прогнозам американских синоптиков, сезон ураганов, который длится в карибском бассейне с июня по ноябрь, будет на 60% спокойнее обычного, сообщает АТОР.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) накануне пика сезона атлантических циклонов, который длится с августа по октябрь, обновило свой доклад, подготовленный в мае 2018 года.
Если весной метеорологи прогнозировали уменьшение тропической активности на 25% по сравнению со средними нормами (обычно это 12 тропических штормов, из которых 6 становятся ураганами, в том числе 3 крупными ураганами), то уже в августе они дали еще более благоприятную цифру.
В Атлантическом океане и Карибском море в этом сезоне ожидается от 10 до 12 тропических штормов, из которых пять станут ураганами (ранее их ожидалось семь) и только один из них возможен в самой разрушительной категории (ранее был прогноз на три).
Как отмечают в NOAA, причина, по которой активность ураганов снижается, — в похолодании Атлантики.
Тем не менее, как говорят специалисты, в этом году существует "относительно высокий потенциал" для формирования "Эль-Ниньо", теплого течения, возникающего, как правило, в декабре у берегов Перу, Эквадора и Чили. Природу этого явления ученые объяснить не могут. Появление "Эль-Ниньо" может спровоцировать усиление тропической активности. Пока что возможный эффект от "Эль-Ниньо" в NOAA оценивают как слабый, но точные прогнозы ученые могут дать спустя пару месяцев.
Напомним, в прошлом году сезон ураганов был для Карибского бассейна самым интенсивным с 2005 года: 17 штормов, из которых 10 — ураганы, из них 6 — категории 4 и 5. Самыми разрушительными стали ураганы "Мария" и "Ирма", суммарный ущерб от которых оценивается сейчас в 3 млрд долларов.
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