В Барселоне британских туристов зачем-то призывают прыгать с балконов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Барселоне появились плакаты и граффити, призывающие иностранных гостей прыгать с балконов, — это часть радикальной кампании протеста против туристов, сообщает The Times.

"Туристы уезжайте домой, и, пожалуйста, практикуйте "балконинг"!", — говорится в сообщении, которое напоминает об участившихся случаях, когда туристы прыгают с балконов отелей или апартаментов.

Плакат на фонарном столбе гласит: "Дорогой Турист. Знаете ли вы, что такое "балконинг"? Он предотвращает "джентрификацию" (вытеснение местных жителей), улучшает качество жизни соседей, уменьшает риск сердечных заболеваний, и доставляет удовольствие".

Плакаты и граффити, написанные на английском языке, сделаны специально для того, чтобы британские отдыхающие чувствовали себя нежеланными гостями.

Многие из плакатов появились недалеко от популярного у туристов парка Гуэль.

Никто на себя ответственность за эту кампанию не взял. По словам пресс-секретаря городского совета Барселоны, плакаты и граффити будут удалены муниципальными службами.

Британское посольство и Ассоциация британских туристических агентов призвали туристов быть осторожнее на балконах после того, как за три месяца девять британцев пострадали или погибли в результате падения с высоты.