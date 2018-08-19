Это на юге страны, на границе с Гонконгом. Городу нет и сорока лет, но это уже огромный мегаполис с населением около 13 миллионов человек.

Бесконечные небоскребы, многополосные автострады, огромные торговые центры, заводы по производству электроники.

За это время я многое понял о стране, занимающей все более весомое положение в мире. Хочу поделиться пятью инсайтами про Китай.

Но крайне важно держать в голове, что мои впечатления основаны прежде всего на опыте жизни в одном из самых продвинутых и богатых городов КНР.