Власти в Колумбии не рекомендуют заниматься сексом из-за жары

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Хулио Салас, руководитель департамента здравоохранения города Санта-Марта на севере Колумбии советует местным жителям и туристам меньше заниматься сексом во время жары, сообщает Colombia Reports.

"Избегайте заниматься любовью в периоды высокой температуры, особенно в полдень, потому что высокая физическая активность в это время может негативно сказаться на здоровье", заявил Хулио Салас.

Другие должностные лица здравоохранения посоветовали местным жителям регулярно пить воду, избегать контакта с солнцем и носить одежду светлого цвета, но не упоминали секс как источник дополнительного риска.