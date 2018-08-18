В "Массандре" начался новый винодельческий сезон

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В виноградо-винодельческом комбинате ФГУП "ПАО Массандра" началась уборка винограда на двух филиалах — "Таврида" и "Морское", а со следующей недели к ним присоединятся и остальные шесть, сообщает Visitсrimea.guide.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, уборку винограда 2018 года также по традиции проведут не только штатные виноградари объединения, но и сезонные работники – всего около 700 человек.

Как рассказала гендиректор предприятия Янина Павленко, традиционно уборочной кампании предшествовала приемка всех заводов, входящих в объединение, которая показала, что они полностью готовы к сезону.

"Мы очень осторожны в прогнозах, поскольку вошли в капризный летний период, который уже принес град и некоторые потери – у нас пострадали в общей сложности 400 гектаров полей трех филиалов, — говорит она. — Тем не менее, надеемся, что урожай этого года будет неплохим, в объеме средних показателей последних лет – в районе 15 тысяч тонн. Плановый объем выработки виноматериалов тоже на уровне прошлых лет – порядка миллиона декалитров".

Сбор винограда начинается с таких сортов, как "мускат белый" и "мускат розовый". На подходе "алиготе" и "шардоне" — первый урожай идет на производство сухих вин. С середины сентября ягоды дойдут до той кондиции, кода начнется их сбор на приготовление классики "Массандры" — крепких и десертных вин.

"Массандра" — одно из крупнейших винодельческих предприятий России, основанное в 1894 году. В состав, кроме головного завода, входит восемь филиалов. Виноградники объединения – это четыре тысячи гектаров полей, которые тянутся на 180 километров в Крыму от Фороса до Судака.