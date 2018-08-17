В Ростуризме заявили о необходимости развивать санаторный комплекс России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Санаторно-курортный комплекс России является абсолютно уникальным в мировом масштабе, его нужно активно пропагандировать как внутри страны, так и за рубежом, заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Глава Ростуризма подчеркнул, что в целом в стране насчитывается более 1,8 тысячи санаториев.

"Санаторно-курортный комплекс Российской Федерации является абсолютно уникальным в мировом масштабе. Нигде в мире такого комплекса, где люди могли бы отдыхать, лечиться, заниматься профилактикой, просто не существует. Считаем, что это важнейшее наследие, которое мы должны рационально использовать и, конечно, развивать, активно пропагандировать внутри страны и за рубежом", — сказал Сафонов на церемонии вручения сертификатов качества первым крымским участникам Национальной системы сертификации санаторно-курортных организаций.

По его словам, для продвижения санаторно-курортного комплекса за рубежом нужно провести классификацию объектов в соответствии с международными стандартами.

"Мы считаем, что санаторно-курортный комплекс может быть исключительно конкурентоспособен и интересен, в том числе, иностранным туристам", — сказал глава Ростуризма.

При этом Сафонов подчеркнул, что Крым является одним из лидеров санаторно-курортного комплекса страны.

"Это одна из главных для нас здравниц", — подчеркнул Сафонов.