МИД России предупредил о тайфуне "Бебинка" в Лаосе

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ситуационно кризисный центр МИД России предупредил, что 17-18 августа в Лаосе пройдет тайфун.



В провинциях Хуапхан, Луангпхабанг, Пхонгсали и Сиангкхуанг ожидается сильный ветер, проливные дожди и оползни.



По данным ведомства, в международных аэропортах Луангпхабанг и Сиангкхуанг возможны изменения в расписании рейсов.