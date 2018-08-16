Херсонес стал самым популярным археологическим объектом у туристов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Херсонес в Севастополе, Горгиппия в Анапе и Рюриково городище в Великом Новгороде вошли в первую тройку туристических регионов с самыми знаменитыми археологическими находками и артефактами, сообщает Tvil.ru.

По результатам опроса, проведенного туристическим сервисом в соцсетях, Херсонес набрал 27% голосов туристов, Горгиппия — 16%, Рюриково городище — 13%.

Также путешественники отметили самые знаменитые археологические находки: Костенки в Воронежской области и Аркаим в Челябинской области (по 11,11%), некрополь Кыз-Аул и античное городище Китей в Керчи Республики Крым (8,33%), Фанагория и городище Гермонасса-Тмутаракань в Тамани Краснодарского края (5,56%), Гнездовский курган в Смоленской области и городище "Старая Рязань" в Рязани (по 2,78%).