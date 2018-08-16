В РСТ заявили, что предсказать горящие туры на рынке невозможно

МОСКВА, 16 авг РИА Новости. Предсказать, будут ли "горящие туры" на том или ином направлении, заранее невозможно, так как их появление провоцирует состояние спроса на турпродукт, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ждать "горящих туров" на турецком направлении этой осенью не стоит.
Тюрина считает, что говорить заранее о том, будут или нет "горящие туры" в Турцию или другую страну, изначально неправильно.
"Горящие туры" появляются, когда у туроператоров есть непроданные поездки незадолго до даты вылета. Тогда они сбрасывают цены, так как перелет и проживание в отелях уже оплачено, и им важно вернуть хоть какие-то деньги из того, что они уже проплатили. Каким образом можно заранее определить, будут ли "горящие туры" или нет, непонятно", — сказала она.
"Только состояние спроса может определить, будут "горящие туры" или не будут. Если спрос будет хорошим, то таких предложений не будет, а если останутся неликвиды, то туроператоры будут их сбрасывать цены — вот и "горящие туры". Но это может показать только состояние спроса", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.
Тюрина подтвердила, что сейчас по всем опросам везде лидирует Турция, и можно предположить, что на этом направлении низких цен не будет.
"Но и это не означает, что в сентябре не образуется какого-то количества нереализованных турпакетов. Очень сложно говорить, будут или не будут на рынке предлагать "горящие туры". Если мы отталкиваемся от термина "горящие туры", то кто заранее может сказать, будет пожар или нет", — резюмировала собеседник.
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