Роспотребнадзор предупредил о 106 случаях сибирской язвы в Китае

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о 106 зарегистрированных случаях сибирской язвы в Китае с начала 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

"С начала 2018 года на территории КНР зарегистрировано 106 случаев сибирской язвы среди населения, в том числе с 7 августа текущего года регистрируется вспышка сибирской язвы в двух провинциях КНР (провинции Хейлунцзян (северо-восток Китая) и Автономном районе Внутренняя Монголия (север Китая))", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с подозрением на кожную форму сибирской язвы в больницах находится 88 человек. По состоянию на 15 августа зарегистрированы более 60 случаев заболевания животных крупного и мелкого рогатого скота, 818 животных уничтожены для предотвращения распространения инфекции.

Отмечается, что в Китае введены карантинные мероприятия, начата иммунизация сельскохозяйственных животных. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ Роспотребнадзор принимает меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию страны.

В ведомстве просят российских граждан учитывать ситуацию в Китае при планировании поездок.