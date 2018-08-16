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Успеть за 90 секунд. Как нужно спасать пассажиров самолетов
08:0016.08.2018
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Открытие авиационного учебного центра NW Training
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Светлана Баева. "Расстегнуть ремни! Оставить все! На выход! Прыгайте, съезжайте, убегайте!" — повторяли на русском и английском языках бортпроводники авиакомпании Nordwind Airlines. Было не страшно — все происходило не после аварийной посадки, а в новом учебном центре, где подобные ситуации разыгрывают постоянно. О дебоширах на борту, секретах авиаперелетов и о том, почему у пассажиров есть только 90 секунд на эвакуацию при пожаре, — в материале РИА Новости.

Как будто на борту

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОткрытие авиационного учебного центра NW Training
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Открытие авиационного учебного центра NW Training

"Причинами аварийной ситуации могут быть сложные метеоусловия, человеческий фактор, технический сбой, — рассказывает заместитель гендиректора тренажерного центра NW Training Олег Колыбельников. — Экипаж и бортпроводники должны действовать быстро: эвакуировать пассажиров нужно за 90 секунд". 

Новый учебный центр NW Training открылся недалеко от терминала В аэропорта Шереметьево. В большом ангаре поместились макеты салонов трех самолетов: Airbus A321, Boeing-767, Boeing-737. Всего в России три учебных центра с подобными тренажерными комплексами — у "Аэрофлота", S7 и теперь — у Nordwind Airlines.

Тренажеры создают эффект присутствия на борту: ряды кресел, во время "взлета" в иллюминаторе движется картинка, есть туалет и кухня, а для эвакуации — надувные трапы.

Не курите в самолете

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБортпроводница отрабатывает действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бортпроводница отрабатывает действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках

Пассажиры пристегивают ремни, берут газеты и журналы, вдруг сверху, с багажной полки, валит дым. Аварийная ситуация: пожар на борту, всем раздают влажные салфетки. Следует команда: "Пригнитесь и дышите".

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБортпроводница отрабатывает действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бортпроводница отрабатывает действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках

Бортпроводник в дымозащитном капюшоне и огнеупорных перчатках тушит пожар. Конечно, огонь ненастоящий, но визуальные эффекты заставляют практически машинально прикрыть лицо от дыма.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБортпроводники отрабатывают действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бортпроводники отрабатывают действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках

Еще один пожар: неожиданно "загорелся" духовой шкаф, где разогревались касалетки с горячим питанием.

Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
© Fotolia / kasto
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"Причиной пожара бывает и касалетка, и проводка, но чаще всего — курение на борту. Если источник огня обнаружен и ликвидирован, командир воздушного судна принимает решение, сажать самолет или нет", — объясняет бортпроводник Антон. Скорее всего, придется идти на посадку.

"Пожар на борту — это страшно: самолет герметичен, дым мгновенно распространяется по салону", — уточняет инструктор по аварийно-спасательной подготовке Сергей.

Нечем дышать

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБортпроводница отрабатывает действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бортпроводница отрабатывает действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках

В учебном центре подчеркнули, что теоретически пламя может охватить самолет за 90 секунд — именно за это время нужно постараться эвакуировать всех пассажиров. И даже если очаг возгорания небольшой, через считаные минуты будет трудно дышать.

Взлет самолета. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Сейчас на борту реже курят, закон на нашей стороне, штрафы увеличились", — говорят бортпроводники. Но идеальный вариант, по мнению экспертов, уголовная ответственность. Слишком уж велики риски.

"Вот потушили пожар, казалось бы, можно отдохнуть, но нет", — продолжает учения Светлана Кириллова, старший методист учебного центра.

На пассажиров сверху падают кислородные маски. При пожаре они не помогут, от дыма не спасут — только при разгерметизации салона и не более чем на 15 минут.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПассажир в кислородной маске во время учений по отработке нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пассажир в кислородной маске во время учений по отработке нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках

"При аварийной ситуации достаточно семи минут, чтобы самолет опустился на безопасную высоту, когда можно дышать без масок, — 4200 метров", — поясняет бортпроводник Екатерина.

Еще одна опасная ситуация — нештатная посадка: "Расстегнуть ремни! Оставить все! На выход! Ко мне! прыгайте, съезжайте, убегайте!" Во время тренировки пассажирам несколько раз повторяют, что нужно внимательно слушать команды КВС и бортпроводников.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБортпроводники отрабатывают действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бортпроводники отрабатывают действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на борту лайнера на тренажере в новом авиационном учебном центре NW Training в Химках

Тренажеры имитируют руление, разгон, взлет, набор высоты, приводнение, посадку с подломанными шасси, выкатывание за взлетно-посадочную полосу, прерванный взлет.

Безопасность и гостеприимство

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОткрытие авиационного учебного центра NW Training
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Открытие авиационного учебного центра NW Training

По словам Светланы Кирилловой, обучение длится около трех месяцев и стоит 63 тысячи рублей. За это время будущие бортпроводники должны овладеть навыками разных профессий: научиться тушить пожар, спасать людей на воде, стать немного психологом и медиком (оказывать первую помощь и даже принимать роды!) и, наконец, освоить искусство обслуживания пассажиров.

На сайте авиакомпании "Аэрофлот" в разделе "Вакансии" должностные обязанности бортпроводника описаны так:

обеспечение безопасности пассажиров в полете;

обслуживание пассажиров, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на борту воздушного судна.

"Нас учат делать искусственное дыхание, массаж сердца, приветствуются люди с медицинским образованием", — рассказывает стюардесса Анастасия.

Девушка в самолете
© Depositphotos / vsurkov
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На борту есть три аптечки: первой помощи, инфекционная и медицинская. Бортпроводники могут использовать первую, в экстренных ситуациях — вторую, а медицинскую аптечку с более сильными препаратами в случае серьезных проблем открывает врач (если, конечно, он есть на борту — как правило, находится).

Одно из главных качеств для бортпроводника — стрессоустойчивость, ведь капризные или буйные пассажиры не редкость.

Чтобы успокоить дебошира, ему делают устное предупреждение, потом — письменное. Не помогло — командир принимает решение об экстренной посадке, а к самолету вызывают полицейских.

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