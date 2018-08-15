Российская граница вызывает все больший интерес у финских селфи-туристов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Любопытство толкает жителей Финляндии и туристов из других стран на нарушение закона. Чтобы сделать селфи у пограничного знака, некоторые готовы рискнуть, сообщает Yle.

Последний случай произошел в Раутъярви, где погранохрана заметила группу молодых людей на автомобиле, передвигавшихся в пограничной зоне. Во время допроса задержанные молодые финны сообщили, что оказались на запретной территории, потому что их всегда было интересно посмотреть, как вблизи выглядит восточная граница.

Нарушителей границы после поимки обычно допрашивают и обязывают заплатить штраф. Пограничная служба наблюдает за движением на государственной границе как дистанционно с помощью камер и датчиков движения, так и с помощью патрульных отрядов. Как правило, передвигаться в приграничной зоне имеют право только люди, получившие специальное разрешение, среди них – местные жители и, к примеру, охотники или рыболовы.