Эксперты заявили, что горящих туров в Турцию осенью ждать не стоит

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На турецком направлении в сентябре ожидается начало сезонного снижения цен. Однако стоимость туров в Турцию этой осенью будет несколько дороже той, что была в сентябре 2017 года, сообщает АТОР.
По информации туроператоров, их прогнозы по оживлению спроса по турецкому продукту по окончании ЧМ-2018 сбылись: в среднем рост составил от 15% до 25%.
Также ведущие игроки рынка заявляют, что продажи на бархатный сезон идут настолько активно, что в популярных отелях уже сейчас ощущается нехватка номеров.
В целом, как говорят представители туроператоров, сезон по турецкому направлению, даже несмотря на возможное замедление темпов бронирования из-за очередных колебаний валютного курса, оправдал все ожидания и его можно признать очень успешным.
По мнению экспертов, ждать "горения" на турецком направлении осенью не стоит. Более того, в силу подорожания авиатоплива и меньшего размера субсидий на топливо, предоставляемых турецким правительством, возможно и небольшое – порядка 10% – повышение стоимости туров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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