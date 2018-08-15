Опрос показал, где россияне проводили отпуск в этом году

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру провел опрос, чтобы узнать, где россияне провели свой отпуск и выяснил, что большинство (27%) никуда не уезжали, сообщает пресс-служба сервиса.

24% респондентов съездили за границу, а 15% — на российские курорты. Отправились в походы по родной стране или в гости 13% опрошенных. Четверть из трех тысяч опрошенных посетовала, что в этом году работают без отпуска.

Подобный опрос сервис проводил в конце лета 2017 года. Тогда большинство (24%) отдали предпочтение отдыху на даче. На черноморских курортах России в том году отдохнуло 15% опрошенных. Примерно 12% человек провели отпуск в России (но не на Черном море). За границей отдохнуло около 22% респондентов, столько же человек ответили, что не берут отпуск. 5% ответили, что не определились с планами.