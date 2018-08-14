В "Ингосстрах" объяснили, почему случай "Натали Турс" не является страховым

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Текущая ситуация с туроператором "Натали Турс" не является страховым случаем, следовательно, оснований для его рассмотрения, пока нет, следует из сообщения пресс-службы компании "Ингосстрах".

Утром во вторник на сайте туроператора "Натали Турс", гражданская ответственность которого застрахована в СПАО "Ингосстрах", появилась информация о том, что компания приостановила свою операционную деятельность. Затем заявление было удалено с сайта, вместо него появилась уже известная информация о приостановке продаж.

Ростуризм во вторник сообщил, что не получал официальных заявлений о прекращении деятельности "Натали Турс", а также, что готовит запрос в компанию. Как отмечает ведомство, в едином федеральном реестре туроператоров на сегодняшний день представлено четыре юридических лица, работающих под брендом "Натали Турс". При этом в сообщении на сайте не указывалось, какими именно юридическими лицами приостановлена операционная деятельность.

"Временная приостановка не является прекращением туроператорской деятельности и страховым случаем также не является, что не дает основания приступить к рассмотрению страхового случая", — говорится в сообщении пресс-службы. Там же отмечается, что при наступлении страхового случая "Ингосстрах" готов выполнить все свои обязательства по действующим договорам страхования гражданской ответственности туроператора в порядке и на условиях, предусмотренных договорами страхования.

"Ингосстрах" пояснил, что согласно норме закона о турдеятельности, страховым случаем по страхованию гражданской ответственности туроператора является факт причинения туристу реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации турпродукта именно в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. При этом датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении своей деятельности.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.