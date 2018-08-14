Туры на Кубу могут подешеветь из-за избытка авиаперевозки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" получила от Росавиации допуски на выполнение двух еженедельных регулярных рейсов по маршруту Москва — Варадеро (Куба), ранее ведомство подтвердило также допуски на чартерные рейсы "Икара", NordWind и Azur Air в кубинские аэропорты, сообщает TourDom.ru.
В парке "ИрАэро" числится три недавно полученных дальнемагистральных воздушных судна Боинг-777-200. Вероятно, именно их и планируется задействовать в зимнем сезоне для перелетов на Кубу. Эксперты полагают, что для успешной загрузки самолетов перевозчику придется хотя бы часть мест на бортах реализовать через какого-либо туроператора.
При этом наблюдатели обращают внимание на то, что Росавиация подтвердила также допуски на чартерные рейсы "Икара", NordWind и Azur Air в кубинские аэропорты. Туры на базе этой перевозки выставлены в системах онлайн-бронирования двух туроператоров. В зимнем расписании рейсы есть сразу в пять кубинских аэропортов: в Варадеро, в Ольгин, Камагуэй, на Кайо Коко и в Санта Клару. "Аэрофлот" крунлый год летает в международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти. Если к этим программам на Кубу добавятся еще и рейсы "ИрАэро", эксперты не исключают избытка перевозки на направлении в зимнем сезоне, и, как следствие, – "горения" путевок.
Кроме того, не исключена жесткая ценовая конкуренция Кубы с другим карибским направлением — Доминиканой, куда также заявлено много рейсов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.