Туры на Кубу могут подешеветь из-за избытка авиаперевозки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" получила от Росавиации допуски на выполнение двух еженедельных регулярных рейсов по маршруту Москва — Варадеро (Куба), ранее ведомство подтвердило также допуски на чартерные рейсы "Икара", NordWind и Azur Air в кубинские аэропорты, сообщает TourDom.ru.

В парке "ИрАэро" числится три недавно полученных дальнемагистральных воздушных судна Боинг-777-200. Вероятно, именно их и планируется задействовать в зимнем сезоне для перелетов на Кубу. Эксперты полагают, что для успешной загрузки самолетов перевозчику придется хотя бы часть мест на бортах реализовать через какого-либо туроператора.

При этом наблюдатели обращают внимание на то, что Росавиация подтвердила также допуски на чартерные рейсы "Икара", NordWind и Azur Air в кубинские аэропорты. Туры на базе этой перевозки выставлены в системах онлайн-бронирования двух туроператоров. В зимнем расписании рейсы есть сразу в пять кубинских аэропортов: в Варадеро, в Ольгин, Камагуэй, на Кайо Коко и в Санта Клару. "Аэрофлот" крунлый год летает в международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти. Если к этим программам на Кубу добавятся еще и рейсы "ИрАэро", эксперты не исключают избытка перевозки на направлении в зимнем сезоне, и, как следствие, – "горения" путевок.

Кроме того, не исключена жесткая ценовая конкуренция Кубы с другим карибским направлением — Доминиканой, куда также заявлено много рейсов.