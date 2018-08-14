В США зебра заглянула в машину к туристам и попала на видео

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Двое туристов, катаясь на машине по заповеднику Fossil Rim в Техасе, покормили зебру, которая заглянула к ним в открытое окно.

При этом животное широко раскрывало пасть, демонстрируя крупные зубы, чем, впрочем, не смущало мужчину, сидящего в непосредственной близости.