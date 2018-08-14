"Натали Турс" лишь укрепляют недоверие к себе, заявили в РСТ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Непонятные действия компании "Натали Турс", которая сначала делает на сайте заявление о приостановке операционной деятельности, а потом ее президент опровергает эту информацию, только укрепляют недоверие к этому туроператору, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Ранее во вторник на сайте туроператора появилась информация о том, что компания приостановила свою операционную деятельность. После президент "Натали Турс" Владимир Воробьев опроверг эту информацию и заверил, что планирует с 1 октября возобновить работу с клиентами. Появление на сайте информации о приостановке деятельности он объяснил техническим сбоем.

"Непонятные действия туроператора "Натали Турс" только укрепляют недоверие к нему. Очень трудно представить, что кто-то сейчас или с 1 октября пойдет покупать туры у туроператора, который аннулировал туры примерно у 30 тысяч человек. Какие бы объявления сейчас ни дали представители компании, пока все 30 тысяч туристов не получат обратно полностью свои деньги, а это не реально, никакого доверия к ней не будет", — сказала Тюрина.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.