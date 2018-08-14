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Названы самые популярные зарубежные направления у россиян
11:3514.08.2018
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Турецкое побережье Антальи
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Картина итогов первого полугодия по основным летним массовым выездным направлениям еще не может быть подведена окончательно, но некоторые тренды этого лета уже видны, сообщает АТОР со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ. 

Гранд-Каньон
© Fotolia / kanonsky
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Согласно обновленной статистике от 11 августа, за первое полугодие текущего года за пределы России было совершено 19 884 970 поездок граждан, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Из общего количества зарубежных визитов 5 935 736 поездок было совершено в страны СНГ и постсоветского пространства (включая Абхазию и Южную Осетию, и за исключением Прибалтики и Белоруссии). Это на 6,1% превосходит результаты прошлого года.

Безусловным лидером по выезду российских граждан за рубеж в январе – июне 2018 года стала Турция, затем следует Абхазия, на третьем — Финляндия, четвертое и пятое место заняли Казахстан и Украина. Незначительно отстал от Украины Китай.

Отель в поселке Бельдиби
© Фото : Grand Ring Hotel
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Единственное массовое туристическое летнее направление из стран постсоветского пространства – Абхазия – показала прирост турпотока на уровне 4,9% в годовом выражении.

Из общего количества зарубежных поездок россиян на "дальнее" зарубежье (включая Прибалтику) пришлось 13 949 234 поездки – прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%.

Лидером здесь, как и в "общем зачете" остается Турция, показавшая в первых двух кварталах  прирост российского турпотока на 40% по сравнению с первым полугодием 2017 года. Затем с большим отрывом следует Финляндия (рост +1,3% год к году), на третьем месте – Китай (падение на 2,62% год к году).

Далее в рейтинге выездных направлений "дальнего" зарубежья по итогам первого полугодия идут Эстония (рост на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Таиланд (на 17,9%), Германия (рост на 4,1%), ОАЭ (рост на 52,7%), Польша (падение на 9,3%), Италия (рост на  20,4%), Испания (рост на 5,13%).

Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет
© Depositphotos / iakovenko123
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Окончательные результаты летнего сезона будут ясны после публикации результатов выезда российских граждан за третий квартал. Однако уже сегодня можно уверенно говорить о том, что прогнозы о безусловном лидерстве Турции среди зарубежных направлений в этом летнем сезоне оправдались и ему уже ничего не сможет помешать.

Судя по высоким июньским результатам, вероятно, удастся улучшить прошлогодние показатели по российскому турпотоку и Тунису. Неплохие шансы превзойти летние объемы прошлого года у Италии и Испании.

Для понимания направленности динамики остальных массовых пляжных направлений Европы будут важны объемы российского турпотока в июле и августе, а для направлений "зимнего пляжа" — то, как пойдут продажи на зимний сезон.

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