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Глеб Никитин рассказал Путину о планах по развитию туризма в области
15:3213.08.2018
(обновлено:15:47 13.08.2018)
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Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи. 13 августа 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту РФ о предложениях по созданию в Нижнем Новгороде культурно-образовательного центра и планах по созданию туристического кластера Арзамас – Саров – Дивеево, который включал бы в себя развитие транспортно-логистической сети, создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный железнодорожный и автобусный маршрут.

Участники фестиваля Alfa Future People под Нижним Новгородом. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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На встрече с главой государства Никитин отметил важность развития туризма в регионе. "Владимир Владимирович, я направил свои предложения в правительство, думаю, что было бы неплохо включить в федеральный проект "Жильё и городская среда" отдельный проект восстановления нескольких – такого пояса – российских городов и центров, чтобы они стали центром притяжения для туризма. Надо тот потенциал, который чемпионат мира по футболу создал, использовать и развивать", — сказал Никитин на встрече, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Он также отметил, что в регионе нет современных культурно-образовательных пространств, нет конгрессно-выставочного центра, нет хороших театрально-концертных площадок, негде размещать даже собственные музейные хранилища.

"Мы разработали концепцию создания в Нижнем Новгороде культурно-образовательного центра, даже идеальные места подобрали. Тоже рассчитываем здесь на вашу поддержку", — обратился Никитин к президенту.

В контексте темы развития туризма Никитин рассказал о работе над кластером "Арзамас – Саров – Дивеево". "То есть это Дивеевская обитель и Саровская обитель. Огромную работу проводит попечительский совет по возрождению обителей, огромную. Но они концентрируются на привлечении средств жертвователей и развитие монастырей и обителей. Мы хотели бы создать туристический кластер, который включает в себя развитие транспортно-логистической сети, создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный железнодорожный и автобусный маршрут, которые везёт туристов из Арзамаса в Дивеево", — сообщил врио главы региона.

Молодой человек с мобильным телефоном
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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По его словам, необходима синхронизация с федеральным центром, поскольку не все проекты возможно реализовать на средства региона, хотя планируется направить более 2,5 миллиардов рублей из областного бюджета.

Никитин также рассказал о планах развития социальной сферы. "Но есть некоторые вопросы, которые могут быть решены быстро, связанные с оборудованием нашего реабилитационного центра, а также с развитием системы "поездов здоровья", которые мы уже запустили. Два "поезда здоровья" сейчас запустили – огромный спрос и положительные отзывы, тысячи человек на госпитализацию, на дообследование, выявлены онкологические заболевания на ранней стадии. Хотели бы эту тему развить, подготовили на ваше имя обращение. Будем признательны, если вы сможете принять положительное решение по этим учреждениям", — добавил он.

"Хорошо", — ответил Путин.

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