Власти Индонезии ограничат число посетителей национального парка Комодо

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Власти Индонезии хотят снизить число посетителей национального парка до пяти тысяч человек в месяц, сообщает Lonely Planet.

Парк, известный по всему миру благодаря трехметровым комодским варанам, ежемесячно посещают около десяти тысяч туристов, что, по мнению властей, слишком много. Также, по их данным, недавний пожар, повредивший около десяти гектаров леса, был вызван брошенной посетителем сигаретой.

Планируется, что с введением новых правил, посетители природной достопримечательности должны будут заранее регистрироваться на сайте.