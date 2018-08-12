В сети появилось видео, как лиса на Камчатке воспитывает потомство

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Кроноцкий заповедник на Камчатке опубликовал видео, на котором показано, как лисица воспитывает лисенка.

"Вот такой элемент воспитания. У людей — за ушко и на солнышко, у лисиц — за хвост и в кусты", — прокомментировали сотрудники заповедника.

Ранее на страницах Кроноцкого заповедника в соцсетях, появились уникальные кадры, на которых создавалось впечатление, что рыба сама прыгает в пасть к лисице.

Как пояснили эксперты заповедника, рыбу выбрасывает на берег прибоем, а лисы-огнёвки просто собирают питательный корм.