В США обнаружили старый индейский форт и тысячи артефактов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Остатки индейского форта и несколько тысяч артефактов были найдены на строительной площадке железнодорожного моста в Коннектикуте в США, сообщает Daily Mail.

Чиновники Государственного департамента транспорта США объявили о находке старого индейского форта и артефактов, некоторым из которых, как полагают, более 3000 лет. Они были обнаружены в Норуолке возле 122-летнего пешеходного моста, который реконструируется.

Форт и артефакты были найдены в ходе плановых археологических изысканий.

Эксперты полагают, что форт использовался для торговли между коренными американцами и голландскими поселенцами где-то между 1615 и 1640 годами. Чиновники обещают, что все артефакты будут сохранены. Возможно, после исследований, туристы смогут увидеть их в музеях.