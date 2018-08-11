В Ялте заявили, что курорт по-прежнему востребован у иностранцев

ЯЛТА, 11 авг – РИА Новости. Крымский курорт Ялта остается востребованной у иностранных туристов, хотя некоторые из них не афишируют интерес к Крыму, сообщил глава Ялты и Ялтинского горсовета Роман Деркач.
Ялта отмечает день города во вторую субботу августа, в 2018 году это 11 августа.
"Очень много иностранных туристов. Может быть, кто-то несильно афиширует, но интерес к Крыму, к Ялте всегда был. Люди любят Ялту и регулярно приезжают из разных стран мира", — сказал РИА Новости Деркач.
По его словам, в Ялту в день города приехало много гостей из ближнего и дальнего зарубежья. "В городе царит великолепная праздничная атмосфера", — отметил Деркач.
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Любимый отдых россиян летом – у моря, и все большей популярностью пользуются отечественные курорты.
После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту число приезжающих на полуостров туристов выросло более чем на четверть.
Влюбленные на берегу во время фестиваля "Крым-eXstreme".
Ростуризм ожидает, что в этом году число отдыхающих на полуострове превысит 6,5 миллиона человек.
В Крыму активно обустраивают новые места отдыха.
К курортному сезону количество пляжей увеличили до 431– это на 44 больше, чем год назад.
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере.
Тем, кто предпочитает "дикий" отдых, тоже есть где развернуться. Это и скалы горы Алчак в Судакской бухте, и Кутлакская бухта, и Новый Свет, и другие места – выбор огромен.
В Евпатории, Ялте, Судаке, Коктебеле и на мысе Тарханкут летом организуют множество фестивалей - от танцевальных до гастрономических.
Уже два года предприниматели на аукционах могут побороться за право получить пляж без арендной платы. Основные условия — облагородить территорию и поддерживать порядок.
Этим летом туроператоры отмечают повышенный интерес россиян к семейному отдыху — на него приходится более половины запросов.
Самым популярным крымским курортом по числу бронирований в частном секторе нынешним летом стала Ялта.
Между тем любители семейного отдыха все чаще выбирают Алушту.
В число курортов Крыма, популярных для бюджетного отдыха в августе, вошли поселки Черноморское, Курортное, Межводное, Андреевка, Песчаное, Оленевка, Стерегущее, Веселое и города Щелкино и Керчь.
Туристы готовы отдыхать в крымских поселках от недели до двух.
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