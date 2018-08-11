В Ялте заявили, что курорт по-прежнему востребован у иностранцев

ЯЛТА, 11 авг – РИА Новости. Крымский курорт Ялта остается востребованной у иностранных туристов, хотя некоторые из них не афишируют интерес к Крыму, сообщил глава Ялты и Ялтинского горсовета Роман Деркач.

Ялта отмечает день города во вторую субботу августа, в 2018 году это 11 августа.

"Очень много иностранных туристов. Может быть, кто-то несильно афиширует, но интерес к Крыму, к Ялте всегда был. Люди любят Ялту и регулярно приезжают из разных стран мира", — сказал РИА Новости Деркач.

По его словам, в Ялту в день города приехало много гостей из ближнего и дальнего зарубежья. "В городе царит великолепная праздничная атмосфера", — отметил Деркач.

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