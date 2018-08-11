В Анкаре заявили, что экономические трудности не скажутся на туризме

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Экономические трудности, которые испытывает Турция, не являются кризисом и не окажут негативного влияния на туристический сектор страны, заявил РИА Новости посол Турции в России Хюссейн Дириоз.
"Это поверхностные трудности, проблемы скоро разрешатся. Турция, как и Россия — страна, которая может им противостоять. Они не могут изменить общую картину. Это не кризис, это временные трудности, они не окажут негативного влияния на ситуацию на туристическом рынке. Туристы не должны переживать", — заявил высокопоставленный дипломат в кулуарах фестиваля Турции, который в эти дни проходит в московском парке "Красная Пресня".
В пятницу курс турецкой лиры к доллару США на фоне ухудшения турецко-американских отношений в очередной раз обновил исторический минимум, достигнув 5,96 лиры за доллар.
Рекордного минимума лира достигла после того, как торговый представитель США объявил, что Вашингтон рассматривает, насколько оправданно участие Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров (Generalized System of Preferences — GSP). В США из Турции в прошлом году по программе GSP было поставлено товаров на 1,7 миллиарда долларов, что составляет около 17% всего турецкого экспорта в США. Также отмечалось, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США стоимостью 1,78 миллиарда долларов.
Предыдущий рекордный минимум турецкая национальная валюта, преодолевшая на минувшей неделе психологический рубеж в 5 лир за доллар, достигла после того, как минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.
Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".
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