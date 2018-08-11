Эксперты выяснили, где в России лучше всего гулять по горам

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Туристический сервис Tvil.ru выявил, какие горы России по мнению туристов больше всех подходят для треккинга.

Рейтинг подготовлен по результатам опроса в социальных сетях.

Республика Крым, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ставропольский край входят в первую пятёрку туристических регионов с самыми удачными для похода горами.

Крымские горы набрали 40% всех голосов туристов, Кавказский хребет Краснодарского края — 22%, Домбай в Карачаево-Черкесии — 21%, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии — 12% голосов и Кавказские горы Ставропольского края — 5%.