В Долине гейзеров на Камчатке посчитали ночных бабочек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В этом году в долине реки Гейзерной увеличилось количество насекомых: бабочек, жуков, комаров, которые служат пищей для птиц, выкармливающих птенцов, и летучих мышей, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника, энтомолог Людмила Лобкова ведет учет численности и определение видового состава ночных насекомых, обитающих в Долине гейзеров.
По ее словам, в этом году чрезвычайно высока интенсивность лёта на свет разнообразных бабочек: хохлаток, совок, пядениц, молей. Кроме того, летают ручейники, златоглазки.
"В среднем за час к источнику света прилетает свыше 450 особей из 60 видов. Доминируют крупные ночные бабочки — хохлатка берёзовая и совка серая земляная с размахом крыльев до 50–60 миллиметров", — сообщила Людмила Лобкова.
Насекомые, летящие на свет, в первую очередь бабочки, значительно облегчают поиск пищи для камчатских трясогузок и дроздов.
"Пара трясогузок поселилась прямо у визит-центра, где проводятся учёты. Таким образом, птицы сократили путь от гнезда до источника корма, они часто и обильно питаются сами и кормят своих птенцов, — рассказал эксперт. — Птенцы уже окрепли, оперились и со дня на день вылетят из гнезда".
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