В воскресенье в Израиле ожидается пик звездопада

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Каждый год гости Израиля наравне с местными жителями становятся свидетелями уникального явления: на протяжении всего августа на юге страны проходит фестиваль Summer of Stars, где своими глазами можно увидеть настоящий звездопад, сообщает министерство туризма страны.

Наблюдать за метеоритным дождем лучше всего находясь в пустыне Негев, а именно в окрестностях города Мицпе-Рамон. Здесь созданы идеальные природные условия для проведения подобных мероприятий: комфортная температура, удаленность от населенных пунктов и абсолютно чистое ночное небо.

Кроме того, администрация района Мицпе-Рамон специально затемняет городское освещение, для того чтобы обеспечить максимальную видимость.

Организаторы фестиваля каждый раз предлагают гостям разнообразную программу, которая включает в себя наблюдение за звездопадом самостоятельно или с помощью телескопа, прогулки по пустыне, кинопоказы, лекции, экскурсии в национальный парк "Шивта" и многое другое. Кроме того, приобретая билет, туристы получат скидки и бонусы при посещении основных достопримечательностей региона.

В этом году пик звездопада придется на 12 августа. Участники мероприятия смогут не только наблюдать за падающими звездами, но и бесплатно прослушать лекции, организованные Министерством культуры Израиля.