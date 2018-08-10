Более восьми миллионов туристов посетили Дубай в этом году

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев 2018 года Дубай принял 8,1 миллионов туристов со всего мира, в том числе более 400 тысяч россиян, сообщает RATA-news.
Статистика учитывает всех, остановившихся минимум на одну ночь в этом эмирате ОАЭ.
По данным Департаментам туризма и коммерческого маркетинга Дубая (Dubai Tourism), три ключевых рынка продемонстрировали стабильные результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это Индия, Саудовская Аравия и Великобритания.
Россия возглавила списки самых быстро растущих рынков – 405 тысяч туристов за первые полгода, это плюс 74%. Благодаря этому наша страна поднялась сразу на пять позиций в списках ведущих въездных рынков Дубая. Напомним, по итогам 2017 года поток россиян в Дубай вырос вдвое.
Китай завершил первую половину 2018 года на четвертом месте – 453 тысячи туристов (+9%). И Китаю, и России помогает расти, прежде всего, безвизовый режим. Дубайские туристические власти указывают также на другие стимулы роста въездного потока. Например, недавнее введение транзитной визы, благодаря чему транзитные пассажиры освобождаются от всех сборов на въезд в ОАЭ в течение первых 48 часов пребывания.
Среди дополнительных аргументов в пользу Дубая – разнообразие гостиничной базы. Сейчас в эмирате насчитывается 700 гостиниц на 111 317 номеров.
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