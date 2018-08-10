В Краснодарском крае пройдет гастрономический фестиваль "О, да! Еда"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В поселке Абрау-Дюрсо 8 и 9 сентября в третий раз пройдет фестиваль "О, да! Еда!", сообщается на официальном сайте.
В этом году фестиваль будет посвящен движению Slow Food, которое поддерживает местные традиции питания, экологию, фермерство, учит жить не спеша и получать от еды удовольствие.
В программе праздника – мастер-классы от шефов, пикниковые развлечения, летний кинотеатр, обсуждение в лектории на тему того, почему фермерские продукты — это так модно, и не только.
Каждый год "О, да! Еда" объединяет более 15 тысяч гостей со всего Краснодарского края: из Геленджика, Новороссийска, Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Абрау-Дюрсо.
Имение царской семьи Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году.
Первый урожай винограда собрали в 1877 году, а еще через несколько лет построили специальный подвал для производства вина.
Скульптура герою Леонида Утесова из фильма "Веселые ребята" на набережной озера Абрау.
Абрау-Дюрсо славится целебным климатом и, конечно же, знаменитым заводом шампанских вин.
Здесь можно сходить на экскурсию по старинным тоннелям винного дома и поучаствовать в дегустации.
В поселке Абрау находится одноименное озеро с водой изумрудного цвета. Это самый большой пресноводный водоем на Западном Кавказе.
Абрау-Дюрсо - одно из самых красивых мест в Краснодарском крае.
Озеро Абрау признано памятником природы, передвигаться по нему можно только на весельных лодках.
Виноградные лозы от президента Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева и уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, посаженные на территории завода шампанских вин "Абрау-Дюрсо".
Абрау-Дюрсо входит в число самых популярных у россиян семейных курортов, расположенных не на море.
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