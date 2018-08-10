Более 33 тысяч туристов посетили этностойбища в Югре в 2017 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 авг — РИА Новости. Более 33 тысяч туристов в 2017 году посетили этностойбища на территории Ханты-Мансийского автономного округа, это почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"Численность туристов, посетивших этностойбища, возросла за минувший год почти в два раза по отношению предыдущему: с 19,2 тысячи человек в 2016 году до 33,1 тысячи человек в 2017 году", — заявила губернатор Югры журналистам по итогам рабочего визита в Белоярский район, где прошли мероприятия, посвященные Дню коренных народов мира.
Кроме того, рассуждая о мерах, направленных на сохранение культурного наследия и развитие промыслов коренных народов, она подчеркнула, что все решения вырабатываются и принимаются с учетом мнения их представителей.
В 2017 году аналитическое агентство "ТурСтат" включило автономный округ в список 15 наиболее привлекательных для этнотуризма российских территорий. В правительстве Югры, комментируя результаты рейтинга, отметили, что потенциал данного вида туризма во многом связан с интересом к уникальной культуре народов ханты и манси, их менталитету и адаптации в суровых климатических условиях.
По информации региональных властей, этнотуры, туристические этнографические программы и маршруты окружные туроператоры формируют совместно с 19 национальными общинами коренных малочисленных народов Севера.
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