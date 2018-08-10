Туристическая инфраструктура Дальнего Востока пока слабая, заявил Медведев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Туристическая инфраструктура регионов Дальнего Востока России пока слабая, необходимо принимать дополнительные решения для ее развития, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Готовность туристической инфраструктуры, скажем прямо, пока слабая. На Камчатке сейчас пик туристического сезона, и практически все места в гостиницах заполнены", — сказал Медведев, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Он отметил, что в связи с этим некоторым участникам совещания — тем, кто занимался его подготовкой, — пришлось ночевать в палатках.

"Хорошо, что люди едут — это признак того, что интерес к Дальнему Востоку стал очень высоким, но очевидно, что ситуация требует дополнительных решений", — добавил Медведев.

В июне Медведев подписал распоряжение о направлении на социальное развитие Дальнего Востока 54 миллиардов рублей в течение трех лет. Как сообщал премьер-министр, 21 миллиард должен поступить в бюджет девяти регионов уже в текущем году.