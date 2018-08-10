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"Все, что нажито непосильным трудом". Как защитить квартиру при отъезде
08:0010.08.2018
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Вор
© Depositphotos / kalinovsky

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Лето — пора не только отпусков, но и квартирных краж: их число значительно увеличивается, а раскрываемость не очень высокая. Конечно, деньги сейчас все держат не под подушкой, а в банке. Но даже если ценностей дома немного, возвращение в разгромленное жилище — крайне неприятное завершение отпуска. О том, как обезопасить квартиру от воров, — в материале РИА Новости.

Улыбнитесь, вас снимают

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка у бассейна одного из отелей в Анталье

Современные технологии максимально усложняют преступникам задачу. Системы видеонаблюдения позволяют увидеть жилище изнутри из любой точки планеты, где есть интернет, через ноутбук или смартфон. Такая система обычно комплектуется рекордером, и запись тоже доступна удаленно. Для экономии устройства оборудуются датчиками движения. При их срабатывании система не только запишет все происходящее, но и предупредит владельца квартиры, отправив SMS. То есть можно тут же и полицию вызвать.

Эйфелева башня в Париже
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist /
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Эффективное решение — установка видеодомофона с сохранением фотографий тех, кто звонил в дверь. Это устройство, скорее всего, отпугнет злоумышленников, попавших в кадр еще до совершения преступления.

Некоторые вешают над дверью муляж камеры — есть шанс, что отпугнет воров.

Кстати, во многих городах России практически все подъезды оснащены видеокамерами, при ЧП можно получить запись. Но запрашивать ее нужно очень оперативно, данные хранятся всего несколько дней.

Видимость присутствия

© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
© Fotolia / Anna Baburkina
Ключи от квартиры. Архивное фото
Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере
© Depositphotos / Milkos
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"Какие бы технические средства ни разрабатывались для охраны квартиры, рано или поздно злоумышленники научатся их обходить — это вечный спор брони и снаряда", — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер консалтинговой компании в области недвижимости. По ее словам, следует рассмотреть более консервативные, но в то же время простые способы защитить жилище, причем не только от воров, но и таких бедствий, как потоп или пожар. Самый простой — пустить кого-нибудь из родственников или друзей пожить к себе домой.

Квартира — это еще и актив, можно заработать на сдаче в аренду. "Такой сценарий сопряжен с очевидными рисками, поэтому на время отпуска все же лучше отдать ценные вещи из жилья на хранение", — предупреждает эксперт. Она советует юридически оформлять отношения с арендаторами и брать залог.

Естественно, можно попросить тех, кому вы доверяете, заходить к вам почаще — поливать цветы, кормить птичек или рыбок. Легко создать и видимость присутствия хозяев: есть умные розетки, включающие и выключающие свет, музыку и телевизор в определенное время, а некоторые приборы имитируют лай собаки.

ЧОП или стикер

© Фото : Сергей СтефановКвалификационный экзамен для сотрудников ЧОП
© Фото : Сергей Стефанов
Квалификационный экзамен для сотрудников ЧОП
Ограбление
© Depositphotos / VitalikRadko
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Поставить квартиру на охрану на время отпуска — хороший, но недешевый вариант. "Монтаж оборудования обойдется в восемь-десять тысяч рублей, — поясняет Мария Литинецкая. — Проще всего воспользоваться услугами компаний, которые уже работают в вашем жилом комплексе, располагают патрульными машинами поблизости".

Но можно создать видимость охраны. Например, распечатать стикеры с логотипом охранной организации и наклеить их на дверь.

Консьерж в курсе

© РИА Новости . Сергей ЕлкинПерейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Елкин
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Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стоит ли предупреждать об отъезде консьержа — вопрос спорный. Это допускается только при доверительных отношениях, порой именно консьержи выступают наводчиками.

Но если отношения хорошие, можно попросить вынимать корреспонденцию из почтового ящика — это тоже создает видимость присутствия. На это способны и соседи, а в случае чего они заметят взломанную дверь.

От кражи и потопа

© Depositphotos / Elnur_Грабитель
© Depositphotos / Elnur_
Грабитель

К сожалению, опыт показывает, что если преступники поставили себя цель ограбить определенную квартиру, они это наверняка сделают. Последствия минимизирует страховка.

"Можно застраховать квартиру на год, но есть варианты полисов именно на время отпуска, аналогичных страхованию выезжающих за рубеж", — говорит страховой агент Татьяна Карпова.

Услуга обойдется примерно в 100-200 рублей за каждый день отпуска. "Минимальная цена — порядка 600 рублей. За эту сумму можно застраховать гражданскую ответственность на 75 тысяч рублей", — отмечает эксперт.

Цена полиса зависит от перечня рисков (в том числе квартирных краж) и суммы страхового покрытия.

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