В Новой Зеландии запустили гигантскую "человеческую" катапульту

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Компания AJHackett в Новой Зеландии недалеко от Квинстауна открыла один из самых экстремальных аттракционов в мире – гигантскую катапульту для банджи-джампинга, сообщает News.com.au.

Во время падения человек разгоняется до скорости 100 километров в час за полторы секунды.

Сейчас эта "Катапульта Невиса" считается самой большой и самой экстремальной катапультой в мире. Аттракцион представляет собой уникальное сочетание высоты, полета и скорости.

Соучредитель AJ Hackett Генри ван Аш рассказывает, что концепция была задумана много лет назад: "Увидев парня, прыгающего с парашютом вместе со своим байком, мы решили запустить нашу версию экстремальных прыжков, но потребовались десятилетия и миллионы долларов, чтобы воплотить идею в жизнь".