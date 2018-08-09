Испанские туристы заночевали в пещере во Франции на глубине 100 метров

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Три испанских туриста провели около 24 часов в пещере Падирак на юго-западе Франции, сообщает The Local.

Туристы, пользовавшиеся аудиогидами, не услышали объявление о закрытии достопримечательности и оказались запертыми в пещере на всю ночь. После того, как они поняли, что доступ лифту и лестница заблокирован, испанцы безрезультатно попытались найти сотрудников достопримечательности, но те разошлись по домам. Усложнило ситуацию и то, что мобильные телефоны не ловили сеть и они не могли позвонить спасателям.

По данным издания, утром туристов обнаружили сотрудники Падирака. Туристы собираются предъявить обвинения компании, которая работает на туристическом объекте.