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Сразу две компании аннулируют билеты в Болгарию
11:2209.08.2018
(обновлено:11:32 09.08.2018)
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Пляж Болата в Болгарии
CC BY-SA 2.0 / Dimitar Bachvarov / Panorama, 8 frames - Beach "Bola" located in the northern coast of the Black Sea (Bulgaria).

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы сообщают об аннуляции билетов, ранее приобретенных у "ТурОтдыха" и "Морской звезды". Обе компании обещают вернуть деньги, сообщает АТОР.

Проблемы "ТурОтдыха"

Женщина наслаждается видом на море
© Depositphotos / marina_krk
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В конце прошлой недели в АТОР обратился турист, сообщивший о проблемах с билетами, приобретенными в компании "ТурОтдых" через онлайн агентство "КликАвиа". Турист приобретал билеты на чартерные рейсы в Болгарию, но в начале августа от агента пришло уведомление, что вылет по ним не состоится.

В "КликАвиа" рассказали, что 1 августа получили от "ТурОтдыха" письмо, в котором говорилось о невозможности компании исполнить свои обязательства.

"Все ваши заказы, начиная с 01.08.18, аннулированы, услуга предоставлена не будет. Просим вас составить реестр заказов, по которым не выполнены обязательства для дальнейшего возмещения издержек", — сообщалось в письме.

Девушка в аэропорту
© Depositphotos / kasto
Как получить компенсацию за задержку рейса

Компания "ТурОтдых" не является туроператором, с 2015 года она работает в качестве агентства. Как пояснил АТОР ее руководитель Илья Чулков, "ТурОтдых" покупал блоки мест на рейсы в Болгарию для последующей их перепродажи. Компания вносила необходимые депозиты, но рейсы оплачивала в конце сезона. В этом году билеты в Болгарию продавались слишком дешево, что, по словам Чулкова, привело к финансовым трудностям компании.

По словам руководителя "ТурОтдыха", до конца лета компания не будет вести деятельность по продаже авиабилетов. За это время "ТурОтдых" планирует найти финансовые ресурсы для перезапуска.
Компенсации туристам "ТурОтдых" планирует выплатить самостоятельно. Точная сумма необходимых средств не называется. По словам Чулкова, всего аннулировано 20-30 заявок, в каждой из которых билеты на 2-3 человек.

Ситуация с "Морской звездой"

Пассажирка в аэропорту . Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В среду, 8 августа, стало известно о финансовых сложностях еще одной компании – туроператора по Болгарии "Морская звезда". По словам обратившегося в АТОР туриста, компания также аннулирует ранее проданные авиабилеты.

"Мы приобретали билеты на рейс Bulgaria Air 30 мая. 27 июля мы прилетели в Болгарию, а позавчера получили письмо, что обратные 4 билета на рейс 11 августа аннулированы", — рассказывает турист.
В письме "Морской звезды" говорится, что компания "стала заложником непредвиденной ситуации".

"У нашей компании аннулировали возможность пользоваться гарантированным блоком авиаперелетов по маршруту Москва-Бургас и Бургас-Москва до 9.09.2018. Мы ведем активные переговоры и действия по разрешению возникшей ситуации", — сообщили в компании.

Туристам в компании рекомендуют заново приобретать авиабилеты, сохранять чеки и направлять в "Морскую звезду" заявления на компенсации.

В "Морской звезде" АТОР сообщили, что пока не могут давать комментарии.

Пляж на болгарском курорте Солнечный берег
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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"Не смогу комментировать данную ситуацию, пока идут переговоры и досудебные разбирательства с партнером, который аннулировал наши блоки мест, по маршруту Москва – Бургас – Москва, так как в договоре есть пункт о неразглашении третьим лицам", — сообщила учредитель компании Маргарита Върбанова-Гаспарян.

Туроператор "Морская звезда" присутствует в реестре туроператоров на сайте Ростуризма. Однако в случае прекращения деятельности компании туристы, приобретавшие у оператора только билеты, не смогут получить компенсации в рамках фингарантии – отдельные туруслуги, в отличие от пакетов, страховкой не покрываются.

Будет дороже

Гурзуф, Крым
© Depositphotos / Devin_Pavel
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Несмотря на то, что в "ТурОтдыхе" и "Морской звезде" обещают компенсировать туристам затраты, из-за сложившегося отдыхающие оказались в сложном положении.

Август – "горячий" месяц по возвратам туристов из Болгарии, отмечают эксперты. Купить напрямую билеты у Bulgariaair невозможно.

Выбирать туристам придется из предложений "Аэрофлота" и S7 Airlines. А эти билеты в августе обойдутся им значительно дороже, чем купленные ранее места на чартерные рейсы.

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