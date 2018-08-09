В Роспотребнадзор поступило более 850 жалоб от клиентов "Натали Турс"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более 850 пострадавших клиентов туроператора "Натали Турс" обратились в Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.

"Всего по состоянию на 7 августа 2018 года в Роспотребнадзор обратилось более 850 пострадавших туристов, большинство из которых проживает в Москве (340 обращений), Санкт-Петербурге (212 обращений), Калужской и Калининградской областях, а также в Республике Татарстан (около 50 обращений в каждом регионе)", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, территориальные органы службы помогли потребителям в составлении более 100 претензий в адрес туроператора. Кроме этого, ведомство уже подготовило и направило в суды более 30 исков в защиту потребителей.

Ведомство напоминает, что в территориальных органах Роспотребнадзора работают тематические "горячие линии", по которым можно получить необходимые консультации, а на сайте ведомства размещен пошаговый алгоритм действий в подобных ситуациях.

Отмечается, что на сайте управления Роспотребнадзора по Москве опубликован образец заявления для клиентов, у которых имеются на руках заключенные договоры с представителями группы компаний "Натали Турс". "Подача данного заявления необходима для подтверждения факта неисполнения обязательств по договору со стороны исполнителей туристских услуг", — уточняется в сообщении.