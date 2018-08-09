Опыт обращения Fan ID на ЧМ-2018 могут применить к электронным визам в ДФО

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Богатый опыт по использованию Fan ID, полученный после проведения в России чемпионата мира по футболу, будет полезен в обращении на Дальнем Востоке электронных виз, сообщил РИА Новости статс-секретарь — заместитель главы Минвостокразвития РФ Павел Волков.

По его словам, в работе над совершенствованием действия электронных виз сформировалась хорошая команда из представителей федеральных органов исполнительной власти и научно-исследовательских организаций, которые подведомственны министерству иностранных дел РФ, Минкомсвязи, ФСБ.

"Есть богатый опыт, который сейчас сложился в результате применения Fan ID. Он показал свои положительные стороны во время проведения чемпионата мира по футболу. Есть вещи, которые нам для внутреннего пользования полезно перенимать в обращении электронных виз. Это полезная вещь в плане применения самых современных подходов", — сказал Волков.

"Чемпионат мира показал, что такая открытость страны приносит исключительно пользу, потому что общение людей никак не связано с политикой. Они хотят посетить страну, потратить деньги. Это полезно России, а особенно — на Дальнем Востоке, находящимся в окружении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые бурно развиваются, а вместе с тем и благосостояние их граждан, которые могут и хотят приезжать к нам", — добавил замминистра.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2017 года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.