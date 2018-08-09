Посол: отмена виз для владельцев Fan ID увеличит турпоток из Мексики

МЕХИКО, 9 авг — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Новый посол России в Мексике Виктор Коронелли в разговоре с РИА Новости позитивно оценил решение отменить визы для владельцев Fan ID до конца текущего года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика (Fan ID) въезжать в Россию до конца 2018 года без оформления визы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Убежден, что данное решение позволит увеличить туристический поток в Россию, причем иностранные граждане смогут воспользоваться этой возможностью, чтобы посетить не только города-участники ЧМ, но и другие знаменательные места и достопримечательности нашей страны", — заявил Коронелли.
Он отметил, что Мексика вошла в число тех стран, откуда на ЧМ-2018 приехало наибольшее количество туристов и болельщиков — более 60 тысяч человек. "В связи с этим полагаем, что данный шаг может послужить хорошим поводом для активизации переговорного процесса по подписанию российско-мексиканского межправительственного соглашения об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан наших стран, работа по которому находится в продвинутой стадии", — сказал российский посол.
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