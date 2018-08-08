Из "Шереметьево" из-за сбоя не вылетели вовремя две тысячи единиц багажа

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Около двух тысяч единиц багажа не было отправлено вовремя из-за сбоя с системе обработки багажа в московском аэропорту "Шереметьево" в понедельник, сообщила воздушная гавань.

Шестого августа, говорится в сообщении, в системе сортировки багажа в терминале D имелись технические проблемы, которые были устранены в тот же день.

"Причина — кратковременный отказ системы у компании-поставщика услуг по управлению багажной системой в терминале D. В итоге своевременно не было отправлено 2000 мест багажа. В настоящее время основное количество задержанных мест багажа отправлено до пунктов назначения", — отмечается в сообщении.

В настоящий момент багажная система аэропорта работает в штатном режиме.

В конце июля воздушная гавань на своем сайте сообщала о перебоях в работе системы багажной транспортировки и проблемах, связанных с отправкой багажа пассажиров. Из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки, что привело к возникновению задержек при отправке части багажа трансферных пассажиров.