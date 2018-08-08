Мэрии испанских городов будут судиться за право ограничивать аренду квартир

МАДРИД, 8 авг — РИА Новости. Национальная комиссия по рынкам и конкуренции Испании оспорит решение властей Мадрида, Бильбао и Сан-Себастьяна, которые вводят новые нормы для сдачи квартир в аренду туристам. Городские власти считают претензии необоснованными и готовы идти в суд.
По мнению комиссии, вводимые в этих городах нормы "противоречат принципу конкуренции" и "наносят ущерб потребителям". Соответствующие замечания комиссия направила в мэрии трех городов с требованием пересмотреть законодательство, однако власти настаивают на своей точке зрения. В результате комиссия заявила, что обжалует административные акты в судебном порядке.
В Мадриде городская мэрия в начале года приняла решение ввести лицензии для арендаторов жилья туристам. Мера вступит в силу через год. Кроме того, квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду в самом центре, должны иметь отдельный вход с улицы.
В Бильбао власти постановили, что сдаваться в краткосрочную аренду могут только квартиры на первых этажах или в том случае, если в квартиру есть отдельный вход с улицы. Кроме того, эти квартиры необходимо зарегистрировать в городских органах.
В Сан-Себастьяне введены аналогичные меры: владельцы лишь помещений на нижних этажах могут сдавать их туристам. Введены ограничения на туристическое жилье в ряде центральных районов.
По мнению комиссии, все эти меры "накладывают ограничительный характер в области конкуренции", создают "препятствия для появления на рынке новых операторов" и обеспечивают преимущество давно существующим на рынке участникам. Это приведет к повышению цен и снижению качества, инвестиций и инноваций в туристическом секторе в этих трех городах, говорится в заявлении.
Ответ городских властей не заставил себя ждать. Мэр Сан-Себастьяна Энеко Гоиа заявил, что город имеет право решать подобные вопросы по своему усмотрению. В мэрии напомнили: дома в городе "должны быть жильем для местных жителей".
Власти Бильбао заявили, что готовы идти в суд, и сообщили, что в конце мая уже рассматривали претензии комиссии по конкуренции и не посчитали ее доводы убедительными.
Мадридская мэрия также готова судиться за право самой определять политику в этой области. "Все столицы автономных сообществ Испании требуют изменения закона об аренде в городах, и этот закон в будущем должен позволить мэриям вмешиваться в цены на аренду", — заявил советник по экономике мадридской мэрии Хорхе Гарсия Кастаньо.
Появление многочисленных квартир, которые сдаются в аренду туристам, привело к росту цен на долгосрочную аренду жилья во многих испанских городах, в первую очередь в Мадриде и Барселоне. В испанской столице цены на жилье за последний год выросли на 7,8 процента и предложение на рынке крайне ограничено.
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