Ирландский турист оштрафован на 600 евро за "балконинг" на Майорке

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Молодого человека из Ирландии оштрафовали за прыжок с четырехметровой высоты из отеля на курорте Магалуф на Майорке, сообщает BelfastLive.

Полиция посетила 21-летнего ирландца в больнице и сказала ему, что он должен заплатить 600 евро, прежде чем отправиться домой. Этим летом в районе Магалуфа он стал шестым человеком, оштрафованным за "балконинг" — прыжки между балконами или с террасы отеля в бассейн.

Вчера стало известно, что британский турист, который выпал с балкона шестого этажа также в Магалуфе, сбежал из больницы и выехал из отеля, раньше чем его успели оштрафовать. Сейчас испанская полиция пытается найти его адрес в Великобритании. Из шести оштрафованных туристов только он не получил уведомление.