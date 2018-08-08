Эксперты ожидают всплеска турпотока из Китая в Россию в этом году

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Эксперты туристического рынка ожидают, что в ближайшие месяцы количество гостей из Китая, которые приезжают в Россию как классические туристы, заметно увеличится за счет тех путешественников, которые до конца года захотят совершить индивидуальные поездки как обладатели паспорта болельщика FAN ID, сообщили РИА Новости в пресс-службе туристической ассоциации "Мир без границ".

"Эксперты рынка ожидают всплеска классического турпотока из КНР в ближайшие месяцы. Причем помимо безвизового канала, рост может наблюдаться и в сегменте индивидуальных поездок – болельщики-обладатели FAN ID смогут вновь воспользоваться возможностью приехать в Россию без прохождения обычных визовых процедур. Соответствующий законопроект был одобрен Государственной думой РФ в конце июля", — прокомментировали ситуацию в ассоциации.

Там также сообщили, что по итогам первых шести месяцев 2018 года предварительная статистика по въезду в Москву и Санкт-Петербург показывает значительный рост туристических прибытий.

Так, по "безвизовому" каналу за первые шесть месяцев 2018 года в обе столицы прибыло около 229 тысяч организованных туристов из Китая, что на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"С Москвы путешествие по России начали 154 тысячи туристов из Китая – рост в сравнении с первым полугодием 2017 года составил 17%, с северной столицы свой вояж начали почти 76 тысяч китайских гостей – на 32% больше, чем в прошлом году", — уточнили показатели эксперты.