Российские туристы не отказываются от туров в Европу из-за жары и пожаров

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сильная жара, которая установилась во многих европейских странах, и лесные пожары, спровоцированные ею, пока не привели к тому, что российские туристы стали выражать беспокойство по поводу отдыха в Испании, Италии или Греции и аннулировать приобретенные туры, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Во многих европейских странах в течение трех недель температура воздуха днем не опускается ниже плюс 30 градусов, что привело к лесным и торфяным пожарам. Кроме того, многие люди попадают в больницы из-за перегрева и обезвоживания.

"Мы постоянно обзваниваем турагентов. Никаких аннуляций приобретенных туров в связи с тем, что в европейских странах стоит необычно жаркая погода, пока не было. Буквально вчера мы интересовались, как реагируют клиенты на ситуацию с погодой в Испании, Италии и Греции, но жалоб и отказов туров по этим направлениям нет", — сказала собеседник агентства.

"Большинство россиян заранее планируют свои поездки и прекрасно понимают, куда они поедут. Нас озаботили пожары, которые случились этим летом в Греции и Португалии, но, слава Богу, все неприятности, которые случаются в той или иной стране, происходят далеко от мест, где отдыхают наши туристы", — прокомментировала ситуацию Осипова.