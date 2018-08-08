В "Царском Селе" откроют для бесплатного посещения один из павильонов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в городе Пушкин открывается после реконструкции павильон "Шапель", вход в который будет бесплатным, сообщает The Art Newspaper.

Павильон "Шапель", или готическая капелла (часовня), был построен в 1825–1828 годах по проекту архитектора Адама Менеласа в виде романтической полуруины. Одна башня с трещинами на фасаде стоит крепко, от другой мало что осталось. На втором этаже башни находится собственно часовня.

"Шапель" меньше пострадала в годы войны по сравнению с другими постройками Царского Села. После 1945 года была проведена минимальная консервация, но за несколько десятилетий здание пришло в аварийное состояние. Его комплексная реставрация велась последние четыре года.

Ольга Таратынова, директор музея-заповедника, рассказала, что реставрация "Шапели" потребовала мелиорации десяти гектаров Александровского парка, реставрации фасадов соседней оранжереи и каменного моста на Сиреневой аллее.