В Крыму открыли новый туристический маршрут на Карадаге

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Новый туристический маршрут "Дорога к Сфинксу" открыли на территории Карадагского природного заповедника, сообщает Крыминформ.

Тропа берет свое начало в Коктебеле, а заканчивается на плато хребта Магнитный, возле Чертового пальца. Протяженность реверсного пешеходного маршрута составляет пять километров, время в пути – около трех часов. Посетители в ходе горно-пешеходной прогулки получают интересную информацию о Карадаге и его природе.

"Маршрут разработан таким образом, чтобы информативность и зрелищность сочетались с безопасностью для посетителей и самой природы", – заявили в отделе экологического просвещения и научной информации заповедника.

Туристические группы будут формироваться ежедневно в 16.00 в Коктебеле на ул. Нижние трассы, 1.