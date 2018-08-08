МИД России предупредил о политических протестах в Тунисе

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в официальном аккаунте в социальной сети предупредил о политических протестах в столице Туниса.

"С 9 утра 11 августа планируются политические протесты на площади Баб Саадун в одноименной столице Туниса. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении.

Ранее МИД предупреждал забастовке 7-9 августа работников международного аэропорта "Энфида-Хаммамет" (NBE), расположенного в 40 км от города Хаммамет, в результате которой возможны задержки и отмена авиарейсов.