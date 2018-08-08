В аэропорт Внуково начнут ходить ночные автобусы из центра Москвы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Через несколько дней свой ночной маршрут получит Внуково, автобус Н11 свяжет аэропорт с метро "Китай-город", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Кроме того, с 1 сентября автобус Н3 (Уссурийская улица – метро "Китай-Город") будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы забрать пассажиров с трех вокзалов.

Мэр уточнил, что самый популярный ночной маршрут Москвы — Н1 "Шереметьево — Озерная". Для многих туристов знакомство со столицей России теперь начинается с увлекательной поездки по ночному городу.

Самый удобный маршрут для прогулок по ночной Москве — автобус "Б" ("Букашка"), курсирующий по Садовому кольцу с интервалом всего 15 минут.