В аэропорт Внуково начнут ходить ночные автобусы из центра Москвы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Через несколько дней свой ночной маршрут получит Внуково, автобус Н11 свяжет аэропорт с метро "Китай-город", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Кроме того, с 1 сентября автобус Н3 (Уссурийская улица – метро "Китай-Город") будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы забрать пассажиров с трех вокзалов.
Мэр уточнил, что самый популярный ночной маршрут Москвы — Н1 "Шереметьево — Озерная". Для многих туристов знакомство со столицей России теперь начинается с увлекательной поездки по ночному городу.
Самый удобный маршрут для прогулок по ночной Москве — автобус "Б" ("Букашка"), курсирующий по Садовому кольцу с интервалом всего 15 минут.
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