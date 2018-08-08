Лесные пожары в Португалии пока не нарушили планов российских туристов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские туристы продолжают свой отдых на курортах Португалии, несмотря на лесные пожары в районе Алгарве, которые пока не сказываются на их отдыхе, сообщает АТОР.

Аннуляций по турам не происходит, просьб о досрочном возвращении и сведений о пострадавших нет, сообщают туроператоры. Такова ситуация по состоянию на поздний вечер вторника 7 августа.

В Португалии из-за сильной жары, достигшей 46 градусов Цельсия в субботу 5 августа, продолжают распространяться лесные пожары. По сообщению Portugal News, в операциях по тушению задействовано более тысячи пожарных, 357 транспортных средств и семь вертолетов, однако из-за дыма, покрывшего территории, тушение огня с воздуха осложняется.

Пожар, сообщают СМИ, вчера добрался до туристического региона Алгарве, где были эвакуированы две гостиницы в округе Фару, в том числе пятизвездочный отель в Моншики. Начальник бригады пожарных в Алгарве сообщил, что в понедельник были взяты под контроль и почти потушены леса рядом с городом Силвиш и с поселком Моншики. Власти надеются, что в ночь со вторника на среду наступление пожаров в этом районе удастся окончательно задавить.

В российских туроператорских компаниях сообщили, что ситуация с пожарами пока не отражается на отдыхе их туристов в Португалии. Экскурсионные программы по стране не меняются: охваченные пожарами зоны в них не входят.

Всего, по подсчетам АТОР, на данный момент в Португалии отдыхает до тысячи организованных туристов из России. В стране также может находиться не менее 1,5-2 тысяч самостоятельных туристов из РФ.