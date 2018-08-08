Более 100 тысяч россиян посетили Доминикану в этом году

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. По данным представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, за первое полугодие страну посетило 104,5 тысячи россиян, сообщает АТОР.
Это на 11,46% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но, по мнению представителей доминиканского туризма, причина спада – в сезонной переориентации летнего спроса россиян с дальнемагистральных на более близкие и дешевые европейские направления.
В летний период спрос на страны Карибского бассейна или Юго-Восточной Азии традиционно снижается, но к сезонному фактору в этом году добавились и другие.
Среди них туроператоры называют падение курса рубля в апреле, раннее открытие пляжного сезона в Турции, а также ЧМ-2018, из-за которого часть россиян, в основном тех, кто обслуживал чемпионат, осталась дома.
Эксперты объясняют, что после спада мая-июня со второй половины июля продажи туров в Доминикану вернулись к привычным для лета объемам или даже превзошли их. Этому помогает и сезонное снижение стоимости размещения (по отдельным отелям оно составляет до 50%), и активная позиция отельеров.
По мнению экспертов, в предстоящем зимнем сезоне при условии стабильного курса российской валюты спрос на направление вырастет на 10-15%, в том числе, за счет расширения географии полетов на доминиканские курорты.
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